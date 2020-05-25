الجبل الأسود أول دولة أوروبية تعلن خلوها من فيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش اليوم أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد في خطوة بالغة الأهمية للسياحة وعقب 69 يوماً من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.

وقال ماركوفيتش في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة مكافحة الفيروس “انتصرنا في المعركة مع كورونا وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من الفيروس في عموم أوروبا” مشيراً إلى أن بلاده ستفتح حدودها أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص بما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان.

وسجلت السلطات الصحية في الجبل الأسود 324 إصابة و9 حالات وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة المتحدة إلى 36914 مؤكداً عزم بلاده السماح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها اعتباراً من حزيران المقبل.

وفي أستراليا ارتفع اجمالي الإصابات بكورونا إلى 7114 والوفيات إلى 102 وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة أنباء بلومبرغ.

عربياً أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 197 إصابة جديدة و9 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8503 والوفيات إلى 609 حالات فيما سجلت وزارة الصحة الأردنية 3 إصابات جديدة مشيرة إلى إجراءات جديدة في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الإصابات 711.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 822 إصابة جديدة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفاً و307 والوفيات إلى 248 حالة.