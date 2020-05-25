روسيا تعتزم إرسال حيوانات مخبرية إلى مدار القمر

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس قسم العلوم في المعهد الروسي للبحوث الحيوية والطبية فلاديمير سيتشوف عزم المعهد على إرسال حيوانات مخبرية على متن المركبة الروسية غير المأهولة أوريول التي ستتجه إلى مدار القمر مستقبلاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن سيتشوف قوله في مقابلة صحفية إن “هذه الخطة لا تعتمد على معهدنا فقط فهي تحتاج إلى تمويل لتطوير المعدات والأماكن التي ستكون فيها هذه الحيوانات على متن المركبة حيث أن بنود التمويل ستوضع في إطار البرنامج الفضائي الفيدرالي لروسيا” مرجحاً إرسال الفئران المخبرية في إطار هذه التجربة.

وكانت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أشارت سابقاً إلى أن أول رحلة تجريبية لمركبة أوريول الفضائية الجديدة التي تعمل روسيا على تطويرها لرحلات القمر والرحلات الفضائية البعيدة من المفترض أن تتم في آب أو ايلول عام 2023.