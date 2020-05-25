مستوطنون إسرائيليون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين اليوم في بلدتي حارس وديراستيا في مدينة سلفيت بالضفة الغربية واقتلعوا مئات أشجار الزيتون.

وذكرت وكالة معا أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الأراضي الزراعية في بلدتي حارس وديراستيا واقتلعت 200 شجرة زيتون بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدى على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.