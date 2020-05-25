موسكو: لم نتلق مقترحات من واشنطن حول اتفاقية الأجواء المفتوحة

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو اليوم أن موسكو لم تتلق بعد من واشنطن أي مقترحات للتفاوض إثر قرارها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غروشكو قوله “أن روسيا تدعم اتصالات العمل مع جميع الدول الموقعة على الاتفاقية” مؤكداً أن بلاده تسلمت بلاغاً رسمياً حول قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاقية.

وأضاف غروشكو “أن اللجنة الاستشارية للاتفاقية لا تزال تقوم بعملها” مشيراً إلى أنها شكلت بغرض التعامل مع المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحل المشاكل الفنية التي تظهر أثناء تحليقات المراقبة.

وأوضح غروشكو “أن الاتفاقية شديدة التعقيد من الناحية الفنية لذلك تقوم اللجنة حالياً بعمل شامل على عدد كبير من القضايا ونحن ندعم اتصالات عمل مع جميع وفود الدول الأطراف فيها”.

وأعلن مسؤولون أمريكيون الخميس الماضي أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب من اتفاقية “الأجواء المفتوحة” التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.