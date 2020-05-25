برلماني روسي: سورية ستخرج منتصرة في حربها على الإرهاب

موسكو-سانا

أكد منسق المجموعة البرلمانية في مجلس الدوما الروسي مع مجلس الشعب ديميتري سابلين أن سورية ستخرج منتصرة في حربها على الإرهاب بمساندة حلفائها وستتعافى من آثار الحرب المستمرة ضدها.

وشدد سابلين في تصريح لوكالة نوفوستي نشر اليوم على “أن روسيا ستبقى دائماً إلى جانب الشعب السوري في النضال من أجل مستقبل بلاده وستعزز قدراتها في البحر الأبيض المتوسط من أجل الحفاظ على أمن المنطقة” لافتاً إلى أن المزاعم التي تسوقها وسائل الإعلام الأمريكية بشأن إمكانية إصابة موسكو بـ “التعب” لا تعدو كونها محاولة أخرى “لاستبدال الواقع بالرغبة ولا تمت للحقيقة بصلة”.

وقال سابلين إن “شركاءنا الغربيين مهتمون جداً في أن تخرج روسيا من سورية في حين أثبتت سورية بمساندة حلفائها قدرتها على فرملة آلة “الدمقرطة” القسرية التي ينفذونها بإيدي الإرهابيين الأوغاد”.