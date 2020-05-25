34 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا في إيران

عواصم-سانا

سجلت إيران 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 34 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قوله اليوم إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 137724 والمتوفين إلى 7451 فيما بلغ عدد المتعافين 107713.

وفي سنغافورة سجلت وزارة الصحة 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 31960 فيما أعلنت الفلبين عن خمس وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 873 كما سجلت 284 إصابة في أكبر زيادة يومية منذ أسبوعين ليصبح العدد الكلي 14319 فيما تماثل 74 مريضاً للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 3323.

وفي اليابان التي سجلت حتى الآن أكثر من 16600 إصابة و 839 وفاة بالفيروس قال رئيس الوزراء تشينزو آبي إنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد نجاحها في السيطرة على انتشار الوباء خلال أقل من شهرين.

أما الهند فسجلت اليوم 6977 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 138845 وتجاوز عدد الوفيات 4000 فيما سجلت ماليزيا 172 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7417 دون الإبلاغ عن وفيات جديدة ليبقى المجموع 115 حالة في حين سجلت أثيوبيا 73 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 601.

عربياً سجلت الكويت 665 إصابة و 9 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 65 فيما سجلت المغرب وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 200 و 62 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 7495 كما أعلنت قطر عن 3 وفيات و 1751 إصابة جديدة بالفيروس.