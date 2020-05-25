إصابة شخص وأضرار مادية إثر انفجار عبوة ودراجة مفخخة في منطقتي الباب وعفرين بريف حلب

حلب-سانا

أصيب شخص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء انفجار عبوة ناسفة ودراجة نارية مفخخة في مدينة الباب ومنطقة عفرين بريف حلب الشمالي اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت وسط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وفي منطقة عفرين أشارت المصادر إلى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم على طريق أعزاز عفرين حيث تنتشر مجموعات إرهابية تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتنتشر في المناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.