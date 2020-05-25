SCS-NET
الشريط الأخباري

بكين تحذر واشنطن من محاولة إلحاق الضرر بمصالحها الوطنية

2020-05-25

بكين-سانا

حذرت الصين اليوم بأنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات على بكين بهذا الشأن.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين: “الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني.. ونحن نعارض بشدة قيام بعض السياسيين الأمريكيين بإثارة ضجة بشأن دورة المؤتمر الوطني الشعبي لعموم الصين حول موضوع هونغ كونغ وقدمنا ملاحظة جدية للولايات المتحدة بهذا الشأن”.

وجدد تشاو التأكيد على أن موقف الصين ما زال ثابتاً بشأن عدم السماح لأي دولة بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار فيها للخطر.

وجاءت تصريحات تشاو بعد إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أمس أن تشريعاً جديداً للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى فرض إجراءات أمريكية ضد بكين في حين أكدت الصين يوم الخميس الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمل على ابتزاز حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

انظر ايضاً

الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن (قمعها غير المنطقي) لشركة هواوي

بكين-سانا طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بوضع حد للضغوط و “القمع غير المنطقي” لشركة هواوي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved