بكين تحذر واشنطن من محاولة إلحاق الضرر بمصالحها الوطنية

بكين-سانا

حذرت الصين اليوم بأنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات على بكين بهذا الشأن.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين: “الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني.. ونحن نعارض بشدة قيام بعض السياسيين الأمريكيين بإثارة ضجة بشأن دورة المؤتمر الوطني الشعبي لعموم الصين حول موضوع هونغ كونغ وقدمنا ملاحظة جدية للولايات المتحدة بهذا الشأن”.

وجدد تشاو التأكيد على أن موقف الصين ما زال ثابتاً بشأن عدم السماح لأي دولة بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار فيها للخطر.

وجاءت تصريحات تشاو بعد إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين أمس أن تشريعاً جديداً للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى فرض إجراءات أمريكية ضد بكين في حين أكدت الصين يوم الخميس الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمل على ابتزاز حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.