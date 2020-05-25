الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق عدة

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 40 كم/سا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمي مغبر فوق المناطق الشرقية والبادية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …