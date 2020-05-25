تراجع شعبية ترامب بين الأمريكيين مع ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا

واشنطن-سانا

أظهرت عدة استطلاعات جديدة للرأي في الولايات المتحدة تزايد الرفض الشعبي لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر موقع ناشيونال بيزنس تايمز الأمريكي ان نتائج استطلاع أجرته رويترز ابسوس أظهر تراجع نسبة الرضا عن أداء وسياسات ترامب بين الأمريكيين الى 42 بالمئة في حين أشار استطلاع آخر إلى أن 7ر53 بالمئة من الأمريكيين يعارضون الطريقة التي عالج فيها ترامب أزمة فيروس كورونا.

وفي استطلاعين آخرين لشبكة فوكس نيوز ومؤسسة راسموسن ريبورتس انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 44 بالمئة و 46 بالمئة على التوالي.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة لفشله في احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتجاهله تحذيرات كثيرة من خطورة المرض قبل وصوله إلى الأراضي الأمريكية فيما تتزايد أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس يومياً مع وصولها إلى نحو 100 ألف وفاة في حين تجاوز عدد الإصابات عتبة المليون و600 ألف حالة.