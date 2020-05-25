إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه في رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها شرق المدينة أطلقت الرصاص باتجاه شابين ما أدى لإصابتهما فيما اقتحم مستوطنون سهل قرية المغير شمالها وأطلقوا الرصاص باتجاه رعاة الأغنام الفلسطينيين ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

قوات الاحتلال تقتحم شرق بيت لحم وتهدم منشأة زراعية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منشأة زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برية زعترة شرق بيت لحم بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية.

وتشكل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.