SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال ومستوطنيه في رام الله

2020-05-25

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها شرق المدينة أطلقت الرصاص باتجاه شابين ما أدى لإصابتهما فيما اقتحم مستوطنون سهل قرية المغير شمالها وأطلقوا الرصاص باتجاه رعاة الأغنام الفلسطينيين ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

قوات الاحتلال تقتحم شرق بيت لحم وتهدم منشأة زراعية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منشأة زراعية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة برية زعترة شرق بيت لحم بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية.

وتشكل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءاً من سياسة الاستيطان الممنهجة التي تشكل خطراً على مستقبل الوجود الفلسطيني.

انظر ايضاً

رفض فلسطيني لمخططات الضم.. لا تنازل عن الأرض وبالمقاومة سنسقط كل مؤامرات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا رفض فلسطيني واسع لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية لضم أجزاء من الضفة الغربية وتأكيد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved