تقرير بريطاني: مباراة ليفربول واتليتكو مدريد أودت بحياة 41 شخصا جراء كورونا

لندن-سانا

كشف تقرير تحليلي لوزارة الصحة البريطانية أن مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على استاد أنفيلد في آذار الماضي أسفرت عن وفاة 41 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

وقال تحليل الوزارة الذي اوردته الصحف البريطانية إن المباراة أسفرت عن وفاة 41 شخصا خلال فترة بين 25 و35 يوما من انتهائها.

واستضاف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد على استاد أنفيلد في الـ 11 من آذار في المباراة التي حضرها أكثر من 3 آلاف مشجع إسباني قدموا من العاصمة مدريد ما ساهم بتفشي الفيروس بشكل كبير.

واعترف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا في أيار الماضي أن إقامة المباراة كان “خطأ فادحا” فيما قال المنظمون للمباراة أنهم اتبعوا التعليمات الواضحة للحكومة البريطانية والتي لم تمنع إقامة الأحداث الرياضية وقتها.