أضرار في الشبكة الكهربائية ومحصول التبغ جراء العاصفة المطرية بطرطوس

طرطوس-سانا

أدت العاصفة المطرية والرياح التي ضربت محافظة طرطوس إلى أضرار في الشبكة العامة للكهرباء وأضرار متفاوتة في محصول التبغ بمنطقة القدموس.

وبين المهندس منير درويش مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء طرطوس أن الأضرار شملت محولتين كل منهما باستطاعة 100 ك ف أ في منطقة البيبار في وادي بقرة بمدينة بايناس والثانية في بيت خميس بالدريكيش إضافة إلى تقطع بعض شبكات المنخفض في مناطق مختلفة في مدينة بانياس وريفها وسهل يحمور ومجدلون البستان.

ولفت درويش إلى أن ورشات الطوارئ ما زالت حتى الساعة تعمل لإعادة تركيب المحولة في وادي بقرة في حين تم تركيب المحولة البديلة في الدريكيش مؤكدا أنه تم إصلاح جميع الأعطال في شبكات التوتر المنخفض وإعادة التيار الكهربائي لما كان عليه سابقاً.

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين مضر أسعد أكد أن الرياح التي هبت أدت إلى أضرار متفاوتة في محصول التبغ في قرى الشندخة وبلوسين والسعدانة في القدموس موضحا أن الرياح أثرت قليلا على محصول العنب أيضاً.