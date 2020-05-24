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الصحة الروسية: إجراءات العزل أثبتت نجاعتها ومنظومتنا الصحية تفادت الإجهاد

2020-05-24

موسكو-سانا

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا أن بلادها استطاعت من خلال الخطوات التي اتخذتها تفادي إجهاد نظام الرعاية الصحية خلال التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوبوفا قولها اليوم “إن الزيادة في الحالات الجديدة في تباطؤ تدريجي وتدابير الحجر التي فرضتها السلطات أعطت النتيجة اللازمة”.

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحذر لدى تخفيف القيود وتنفيذ ذلك بالتدريج.

ولفتت بوبوفا إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي وفيات بين المرضى بكوفيد 19 الذين يتعالجون في بيوتهم تحت إشراف الأطباء.

يذكر أن روسيا سجلت 336 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد بينما تعافى نحو 108 آلاف شخص من الفيروس.

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