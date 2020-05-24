العدوان السعودي يرتكب 69 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن واستهدفت عددا من المناطق فيها.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله إن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 69 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شملت تحليق طائرتي تجسس في أجواء شارع الخمسين بمدينة الحديدة واستحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي وعمليات قصف مدفعي وخروقات بالاعيرة النارية المختلفة.

وارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها أمس الأول 51 خرقا جديدا بالحديدة من بينها تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وخمس طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.