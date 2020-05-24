إيران تستنكر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للصين

طهران- سانا

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة التدخلات الخارجية بالشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية وأكدت أهمية احترام مبدأ “الصين الموحدة”.

وجاء في بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي أن “عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وصيانة وحدة الأراضي واحترام السيادة الوطنية لدول العالم هي من المبادئ الواضحة والثابتة للسياسة الخارجية الإيرانية”.

وكانت الصين أكدت الخميس الماضي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعمل على ابتزاز حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.