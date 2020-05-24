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الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون عشرات المدنيين في قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غرب الحسكة

2020-05-24

الحسكة-سانا

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإرهابية بحق المدنيين بريف الحسكة واختطفوا اليوم عشرات المدنيين في قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن مجموعات من قوات الاحتلال التركي وعدداً من مرتزقتها داهموا اليوم عدداً من منازل قرية تل حلف بريف رأس العين ونصبوا عدة حواجز عند مداخلها واقتادوا أكثر من ثلاثين شخصاً من الأهالي إلى جهات مجهولة.

وشهدت قرية تل حلف التي احتلتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق عدوانها على الأراضي السورية منذ تشرين الأول الماضي تفجيرات متنوعة خلال الأشهر الماضية ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ومقتل عدد من مرتزقة النظام التركي ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

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