ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وزخات مطرية فوق أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة والرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.