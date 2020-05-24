وزارة الصحة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة

الأحد / 24 / 05 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قبلان: ضرورة التنسيق مع سورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية
2020-05-24
الفوعاني يدعو إلى التنسيق والتكامل بين سورية ولبنان
2020-05-23
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: إحراق الاحتلال الأمريكي حقول القمح في سورية عمل عدواني إرهابي وجريمة ضد الإنسانية
2020-05-23
مباحثات سورية إيرانية حول توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري
2020-05-23
عسكري تركي متقاعد: أردوغان ينتهج سياسات خطيرة في ليبيا وقبل ذلك في سورية
2020-05-23
مجلة تشيكية: النوط الموسيقية المكتشفة في أوغاريت تحمل معاني تاريخية مهمة
2020-05-23
خبير مصري: الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية نوع من الفوضى وسياسات البلطجة الأمريكية
2020-05-22
محليات
انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية فوق أغلب المناطق
2020-05-24
استجابة لإجراءات التصدي لكورونا.. السوريون يؤدون صلاة العيد في المنازل لأول مرة والمساجد تذيع تكبيرات العيد عبر المآذن-فيديو
2020-05-24
الأطفال والعيد في ظل كورونا.. توفير أجواء احتفالية وألعاب وتسالٍ ضمن المنزل
2020-05-24
إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية جنوب محافظة السويداء-فيديو
2020-05-23
الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن أسماء الدفعة الأولى من مستحقي بدل التعطل
2020-05-23
إخماد حريق بالقرب من سوق الهال بحمص
2020-05-23
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط كبير للرياح وهبات تتجاوز الـ 90 كيلومتراً بالساعة
2020-05-23
رياضة
رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البريميرليغ
2020-05-24
رابطة الدوري الأمريكي للسلة تتفاوض لاستئناف الموسم في ديزني وورلد
2020-05-24
منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس: نتعاون مع مسؤولي التنس لتفادي التضارب مع بطولة أمريكا
2020-05-24
بايرن ميونخ يهزم أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني
2020-05-23
دورتموند يهزم فولفسبورغ في الدوري الألماني
2020-05-23
استئناف مباريات الدوري الإسباني في الـ 8 من حزيران المقبل
2020-05-23
مدرب تشرين ماهر بحري: وصلنا إلى مرحلة جيدة من التحضير استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز
2020-05-23
اقتصاد
وضع بئر قارة 8 في الخدمة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً
2020-05-23
عدد من المخابز وصالات السورية للتجارة مستمر بالعمل خلال عطلة العيد
2020-05-23
استمرار تغذية الصرافات الآلية للعقاري والتجاري خلال عطلة عيد الفطر السعيد
2020-05-23
أسواق حمص قبيل يوم من العيد… وفرة بالمواد وإقبال من المواطنين
2020-05-23
شركة هيرتز لتأجير السيارات تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وكندا
2020-05-23
هبوط أسعار النفط
2020-05-22
ارتفاع أسعار الذهب
2020-05-22
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وزارة الصحة: شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41
وزارة الصحة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة
2020-05-24
2020-05-24
Rem
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وزارة الصحة: شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41