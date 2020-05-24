SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41

وزارة الصحة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة

2020-05-24

انظر ايضاً

وزارة الصحة: شفاء أربع حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved