وزارة الصحة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات و 2 من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 86 إصابة