حاجي زادة: جاهزية إيران الدفاعية في أعلى مستوياتها

طهران-سانا

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن جاهزية إيران الدفاعية في أعلى مستوياتها.

ونقلت وكالة فارس عن حاجي زادة قوله على هامش صلاة عيد الفطر “إن الجبهة الأكبر بالنسبة لنا والتي يجب الاهتمام بها هي جبهة الاقتصاد أما في مجال الدفاع فليس هناك داع للقلق لأن إيران تتمتع بالقوة اللازمة لحماية سيادتها والعدو هو من ينبغي أن يقلق”.

وأوضح حاجي زادة أن ما يجري من تحركات من قبل الأعداء هدفه حرف الأذهان وبث القلق لدى الشعب الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في وقت سابق اليوم قدرة إيران على تجاوز جميع الأزمات المفروضة عليها من خلال تعزيز الوحدة والتضامن داخل المجتمع وصمود الشعب الإيراني.