معهد ووهان: مزاعم ترامب بشأن مسؤوليتنا عن تطوير فيروس كورونا محض تلفيق

بكين-سانا

أكد مدير معهد ووهان الصيني للبحوث وانغ ياني زيف المزاعم التي روجت لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا المستجد تم تطويره في أروقة المعهد واصفاً إياها بأنها “محض تلفيق”.

وأشار وانغ في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن المعهد لم يكن لديه أي علم مسبق بالفيروس ولا يعرف شيئا عنه ولم يجر أبحاثا حوله متسائلا: “كيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا”.

من جهتها أكدت الاختصاصية في علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا جونا مازيت والتي عملت في وقت سابق مع معهد ووهان أنها عملت مع المعهد على تطوير “برتوكول صارم للغاية” يضبط عمل المعهد وأن احتمال تسريب الفيروس منه “مستبعد جدا”.

وكانت وزارة الخارجية الصينية انتقدت مؤخراً محاولات ترامب تشويه صورة الصين بشأن كورونا وقالت على لسان المتحدث باسمها: “ترامب يحاول استخدام أساليب مخادعة لتضليل العامة وتحقيق أهداف تشويه جهود الصين في مكافحة الفيروس والتهرب من المسؤولية عن استجابة الولايات المتحدة التي لم تكن كافية للوباء”.