روسيا تسجل أدنى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أيار

عواصم-سانا

سجلت روسيا أدنى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجاري مع الإعلان عن 8599 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مع ارتفاع في عدد الوفيات بتسجيل 153 حالة جديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 344481 بما في ذلك 227641 حالة نشطة بينما وصل عدد الوفيات إلى 3541 في حين تماثل 5363 مريضاً للشفاء منذ أمس ليصبح العدد الكلي 113299.

وفي إيران سجلت وزارة الصحة 2180 إصابة و58 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 135701 والمتوفين إلى 7417 فيما تعافى 105801 شخص.

أندونيسيا أعلنت تسجيل 526 إصابة ما يرفع الإجمالي إلى 22271 إضافة إلى 21 وفاة جديدة ليرتفع المجموع إلى 1372.

وفي كندا أعلنت وزارة الصحة عن 1141 إصابة ليصل الإجمالي إلى 621ر83 بينما بلغ عدد الوفيات 355ر6 بعد تسجيل 105 حالات جديدة فيما سجلت قيرغيزستان 38 إصابة جديدة ليصل إلى 1403 بينهم 275 من العاملين الطبيين.

وفي اليابان أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 5138 الوباء كما تم تسجيل ثماني وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 271.

بلجيكا أعلنت تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 9280 و282 إصابة ليصل العدد الكلي إلى 57092 فيما أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس إضافة إلى 6767 إصابة ليصل عدد الوفيات إلى 3867 وإجمالي الإصابات إلى 131868.

وزارة الصحة في سنغافورة سجلت 548 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 31616 بينما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل وفاتين بفيروس كورونا و584 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 10582 فيما قالت وزارة الصحة في ماليزيا إنها رصدت 60 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 7245 فيما بقي عدد الوفيات كما هو عند 115 حالة.

في الفلبين وصل عدد الإصابات إلى 14035 مع تسجيل 258 إصابة جديدة اليوم كما ارتفع عدد الوفيات إلى 868 مع تسجيل خمس حالات جديدة فيما سجلت بيرو 4056 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 115754 مع 3337 حالة وفاة.

عربيا أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل حالة وفاة و781 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 29485 في حين أعلنت عمان تسجيل 513 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7770.