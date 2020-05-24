مرتزقة الاحتلال التركي يحرقون مساحات واسعة من الحقول الزراعية في قرى عدة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة

الحسكة-سانا

واصل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم بحق الأهالي وممتلكاتهم وأقدموا صباح اليوم على حرق مساحات واسعة من الحقول الزراعية في قرى عدة بريف بلدتي تل تمر شمال وأبو راسين بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية من المنطقة لمراسل سانا أن مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي أقدمت صباح اليوم على إشعال النيران في عدد من حقول القمح والشعير التابعة لقرى الداودية وملا نوري والعريشة والجميلية وعبد السلام والعزيزية بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة.

وبين المراسل أنه وفق إفادات لأهالٍ من هذه القرى فإن الحرائق انتشرت بسرعة جراء الرياح النشطة وأتت على أكثر نحو 20 ألف دونم من المساحات المزروعة بالقمح والشعير مشيراً إلى أن النيران ما تزال مشتعلة وتحرق المزيد من المساحات المزروعة.

واندلعت حرائق عدة في الأراضي الزراعية التابعة لقرى أم الكيف والدردارة والطويلة بريف تل تمر في التاسع عشر من الشهر الجاري جراء اعتداء قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون على المنطقة وذلك بعد ساعات فقط من تسبب حريق نشب بالقرب من نقطة للاحتلال التركي في ريف رأس العين باندلاع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى المناجير والأهراس والعامرية وتل عطاش وعرات أبو بكر التابعة لمنطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.