مؤسسة مياه الحسكة تتسلم 200 طن من المواد المعقمة

الحسكة-سانا

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة اليوم 200 طن من مواد تعقيم المياه مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وأشار مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا إلى أنه سيتم توزيع المواد المعقمة لمياه الشرب على المشروعات المائية بمدينتي الحسكة والقامشلي وفق حاجة كل مشروع مبينا أن الكمية الواردة تكفي لمدة ثلاثة أشهر.

ولفت إلى حرص المؤسسة على ضخ مياه نظيفة ومعقمة لجميع المشتركين وفي مختلف المشروعات المائية بالمحافظة حيث يتم أخذ عينات مياه من مناطق مختلفة من شبكات نقل المياه الرئيسة والفرعية للتأكد من مستوى وجودة المواد المعقمة فيها.

وكانت المؤسسة استلمت نهاية كانون الثاني الماضي 30 طنا من مواد تعقيم المياه مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.