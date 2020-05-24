إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في القدس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في القدس المحتلة بينما اعتقل عدد آخر في الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بالضرب أثناء تأديتهم صلاة عيد الفطر عند باب الأسباط قرب المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بينهم كبار في السن واعتقلت شابين كما اعتدت على الفلسطينيين في البلدة القديمة وسط الخليل واعتقلت شابين آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.