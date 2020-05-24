قبلان: ضرورة التنسيق مع سورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية

بيروت-سانا

أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان مجدداً ضرورة التنسيق مع سورية ولا سيما في موضوع عودة المهجرين بفعل الإرهاب مشيراً إلى أن في ذلك مصلحة للبنان للخروج من أزمته الحالية.

وقال قبلان في رسالة عيد الفطر اليوم: يجب التنسيق مع سورية في مسألة عودة المهجرين السوريين من لبنان إلى منازلهم وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب الذي عمل على ابتزازنا سابقا والآن وغدا ويزيد من أعبائنا ويمارس سياسات عقابية صريحة مقنعة.

وفي سياق آخر جدد قبلان رفض الصفقات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية واستمرار احتلال القدس وخاصة بعد النجاحات التي حققها محور المقاومة داعيا بعض دول المنطقة إلى الخروج من التبعيات الفاسدة للخارج والانتصار لحاجات شعوبها بعيدا عن أجندات القوى الكبرى وهيمنتها.