هزة أرضية بقوة 3ر5 درجات تضرب جنوب المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3ر5 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم دون ورود أنباء عن ضحايا أو أضرار.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها إن الهزة الأرضية ضربت منطقة على بعد 122 كلم جنوب غربي مدينة ماباستيبك وتم تحديد مركزها على عمق 35 كم عند 6969ر14 درجة شمالي خط العرض و7532ر93 درجة غربي خط الطول.

وضربت في وقت سابق هزة أرضية بقوة 9ر5 درجات منطقة جنوب ساحل وسط المحيط الأطلسي على عمق 10 كم عند 4139ر47 درجة جنوبي خط العرض و2226ر12 درجة غربي خط الطول.