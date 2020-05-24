روحاني: إيران قادرة على تجاوز الأزمات التي تعترضها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني قدرة إيران على تجاوز جميع الأزمات المفروضة عليها من خلال تعزيز الوحدة والتضامن داخل المجتمع وصمود الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية عن روحاني قوله في بيان بمناسبة عيد الفطر أن إيران تتعرض اليوم لضغوط ظالمة وممنهجة إلا أنها قادرة على تجاوزها من خلال الوحدة والتضامن بين السلطات الثلاث في البلاد وصمود الشعب الإيراني.

ونوه روحاني بالخدمات والجهود التي يبذلها العاملون في جميع المجالات الصحية والطبية والخدمية والإغاثية وغيرها معربا عن أمله بالتزام القيم الأخلاقية السامية في السلوكيات الفردية والاجتماعية في المجتمع.