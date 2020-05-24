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انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية فوق أغلب المناطق

2020-05-24

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية هطول زخات متفرقة من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى والرياح غربية نشطة في معظم المناطق مع هبات شديدة أحيانا تتجاوز 90 كم/سا في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية مثيرة للغبار والأتربة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية في جميع المناطق مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

                الأحد           الاثنين          الثلاثاء

دمشق          21/11         26/12      29/14

القنيطرة        16/8          21/9        24/11

درعا          20/11          25/12       28/14

السويداء      18/9           23/10      26/12

حمص      20/11           25/12        28/14

حماة        22/12           27/13       30/15

الحسكة     28/11           27/12       30/14

اللاذقية     21/15           25/16        27/18

طرطوس   22/15           26/16         28/18

حلب       22/12           26/13          27/15

ادلب       21/12           25/13         26/15

دير الزور   27/13         31/14          32/16

الرقة       26/11           30/12       31/14

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