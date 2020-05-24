965 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الـ24 ساعة

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 22013 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 347398 بعد تسجيل 16508 حالات جديدة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 431 إصابة و31 وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 178281 والوفيات 8247 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في المكسيك 3329 إصابة و190 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65856 والوفيات إلى 7179.

وفي الأرجنيتين أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز تمديد عزل عام إجباري في العاصمة بوينس أيرس كان من المقرر أن ينتهي اليوم حتى السابع من حزيران المقبل بعد أن شهدت المدينة زيادة مطردة في عدد الإصابات بكوفيد 19 خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت كوريا الجنوبية 25 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 11190 فيما أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ليبقى مجموع الإصابات عند 2243 والوفيات 99.

إلى ذلك أعلن وزير صحة النظام التركي فخر الدين قوجة تسجيل32 وفاة و1186 إصابة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 4308 والإصابات إلى 155 ألفا و686.

وفي زامبيا أعلنت وزيرة الإعلام دورا سيليا إصابتها بالفيروس دون أن تظهر عليها أعراضه وأنها أخضعت نفسها للعزل الصحي.

لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت تسجيل حالتي إصابة لقادمين من الخارج في البر الرئيسي ليرتفع إجمالي الإصابات الوافدة إلى 1713 مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وفي إيران أعلن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي انخفاض نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في العاصمة إلى أقل من 8 حالات يوميا.

عربياً أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 812 إصابة جديدة و3 وفيات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات 28704 والوفيات إلى 244 حالة.