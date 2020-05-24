24 أيار 1960- تأميم وسائل الإعلام في مصر

دمشق-سانا

670 – احتراق معبد هوريو جي في اليابان بالكامل.

1218 – الحملة الصليبية الخامسة تغادر عكا إلى مصر.

1844 – مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها “هذا ما عمل الله”.

1873 – انتخاب الماريشال الكونت دو ماكماهون لرئاسة الجمهورية الفرنسية.

1915 – إيطاليا تعلن دخولها الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا.

1960 – بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ.

1960- تأميم وسائل الإعلام في مصر.

1964 – مواجهات بين مشجعي فريقي بيرو والارجنتين لكرة القدم بعد قرار الحكم إلغاء هدف تؤدي إلى مقتل 320 شخصا وجرح 800 آخرين.

1991 – اريتريا تعلن استقلالها عن إثيوبيا والاخيرة تصبح دولة مغلقة بحرياً.

1993 – مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.

من مواليد هذا اليوم

1686 – دانيال فهرنهايت عالم فيزياء ألماني.

1905 – ميخائيل شولوخوف أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1965.

من وفيات هذا اليوم

1543 – نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك.

1924 – مصطفى لطفي المنفلوطي أديب مصري.

1995 – هارولد ويلسون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2005 -كارل أمري أديب ألماني وعضو مؤءسس في حزب الخضر.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في اريتريا.

يوم برمودا في جزر برمودا.