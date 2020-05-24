1127 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 97048.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع عدد الوفيات والإصابات تم رسميا تسجيل 1621658 إصابة بالفيروس وهو العدد الأعلى في العالم.

وفي نيويورك الولاية الأمريكية الأكثر تضرراً بفيروس كورونا تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات إلى 84 وهي الحصيلة الأدنى منذ الـ 24 من آذار الماضي.

ورغم الأعداد المرتفعة بدأت الولايات الأمريكية الخمسون رفع إجراءات العزل بشكل جزئي وتدريجي مع الإبقاء على بعض القيود على التجمعات بهدف الحد من تفشي الفيروس.