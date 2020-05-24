رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البريميرليغ

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البريميرليغ.

وقالت الرابطة في بيان نشرته على موقع تويتر إن نتيجة المرحلة الثانية من فحوصات فيروس كورونا والتي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين أثبتت وجود حالتين إيجابيتين من ناديين مختلفين مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات في المرحلة الثانية بلغ 966 فحصاً على لاعبين وأعضاء أجهزة فنية لتكون النتيجة سلبية لفحوصات 964 حالة مع إيجابية شخصين فقط.

يذكر أن فحوص المرحلة الأولى أجريت على 748 لاعباً وموظفا يومي الـ 17 و18 من الشهر الجاري وكانت النتيجة حينها ظهور 6 حالات إيجابية في 3 أندية مختلفة.