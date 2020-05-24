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عالم بريطاني: نسبة نجاح تجربة أكسفورد للقاح ضد فيروس كورونا 50 بالمئة فقط

2020-05-24

لندن-سانا

أعلن أدريان هيل مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد البريطانية أن نسبة نجاح التجارب التي يجريها المعهد لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد هي 50 بالمئة فقط وذلك في ضوء تلاشي الفيروس في بريطانيا.

ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن هيل قوله إن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم عشرة آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال فيروس كورونا المستجد في المجتمع.

وكان فريق هيل بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في نيسان الماضي.

ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد فيروس كورونا المستجد.

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