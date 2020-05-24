رابطة الدوري الأمريكي للسلة تتفاوض لاستئناف الموسم في ديزني وورلد

واشنطن-سانا

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الدخول في مفاوضات مع شركة والت ديزني لاستئناف الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ديزني وورلد في فلوريدا بنهاية تموز المقبل.

ونقلت رويترز عن مايك باس المتحدث باسم رابطة الدوري قوله في بيان يحدد شكل الخطة إن أولويتنا هي صحة وسلامة الجميع ونتعاون مع خبراء الصحة ومسؤولي الحكومة من أجل التوصل لمجموعة من المعايير للتأكد من أن الأمور الطبية والحماية تعمل بشكل جيد مشيراً إلى أن الرابطة تسعى لإقامة مبارياتها في مكان واحد وهو المنتجع الرياضي في أورلاندو الذي يضم ثلاثة ملاعب وبعض الفنادق.

وأصبح دوري السلة في منتصف آذار أول بطولة للمحترفين تتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

وكان من المفترض انطلاق الأدوار الإقصائية في الـ 18 من نيسان الماضي على أن تنتهي في حزيران المقبل.

يشار إلى أن أكثر من نصف فرق البطولة أعادت فتح منشآتها الرياضية الشهر الحالي تحت قيود صارمة في الأماكن التي وافقت عليها حكومات الولايات.