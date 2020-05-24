ريابكوف: اتهامات واشنطن لروسيا باستغلال معاهدة الأجواء المفتوحة مثيرة للسخرية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اتهامات واشنطن لبلاده باستغلال معاهدة الأجواء المفتوحة لتوجيه أسلحتها نحو المواقع الأمريكية “مثيرة للسخرية”.

وقال ريابكوف في حديث للقناة الأولى الروسية الليلة الماضية إن استخدام التحليقات المنفردة فوق مناطق معينة لتصويب الأسلحة في ظل أجهزة للرقابة تعمل بطريقة تستبعد أي تلاعب أو زيادة وضوح الصورة وبحضور ممثلي البلد الخاضع للتصوير من متن الطائرة أمر مضحك واصفاً التفسيرات الأمريكية لخروج واشنطن من المعاهدة بـ “الغامضة وغير المنطقية”.

وأعاد ريابكوف إلى الأذهان أن الطائرات الأمريكية كانت تحلق فوق الأراضي الروسية خلال سنوات طويلة في إطار المعاهدة المذكورة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أعلن أمس أن روسيا تدرس مختلف خيارات الرد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة “الأجواء المفتوحة”.

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من التزاماتها الدولية والنزوع نحو إطلاق سباق تسلح جديد حيث أعلن مسؤولون أمريكيون الخميس الماضي نية بلادهم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة بعد انسحابها في شباط العام الماضي من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987.