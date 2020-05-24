منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس: نتعاون مع مسؤولي التنس لتفادي التضارب مع بطولة أمريكا

باريس-سانا

أكد منظمو بطولة فرنسا المفنوحة للتنس أهمية التنسيق والتعاون مع سلطات التنس لتفادي تضارب المواعيد بين البطولة المؤجلة للعشرين من أيلول المقبل مع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونقلت رويترز عن جاي فورجيه مدير البطولة قوله في تصريح: “نتعاون مع اتحادي اللاعبين واللاعبات والاتحاد الدولي بشأن كيفية سير الموسم الحالي حتى نهاية العام” مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن موعد إتمام البطولة المؤجلة لم يتم بعد وربما تقام بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأول المقبلين.

وكان من المفترض أن تنطلق بطولة فرنسا المفتوحة يوم غد الأحد لكن جائحة فيروس كورونا المستجد أجبرت المنظمين على تأجيل البطولة حتى العشرين من أيلول المقبل بعد أسبوع واحد من نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ما تسبب في انتقادات داخل عالم التنس.

يشار إلى أن فرنسا تحظر التجمعات بحضور خمسة آلاف شخص أو أكثر حتى نهاية شهر آب المقبل.