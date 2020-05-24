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تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

2020-05-24

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 59 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في انخفاض عن حصيلة الأمس البالغة 67 حالة وفاة.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مركز العمليات الروسي الخاص بمحاربة فيروس كورونا قوله في بيان الليلة الماضية إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في العاصمة الروسية ارتفع إلى 1993 حالة بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يذكر أن روسيا سجلت 336 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد بينما تعافى نحو108 آلاف شخص من الفيروس.

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