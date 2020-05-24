العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة بالمكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 12 جثة عليها آثار رصاص داخل شاحنة مسروقة في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها في بيان الليلة الماضية “نحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلاً عثرت على جثثهم وعليها آثار رصاص داخل شاحنة بيك آب مسروقة تركها قائدها في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية التي ينتشر فيها العنف” مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي.

وكان 15 شخصاً قتلوا في تموز عام 2018 وأصيب 9 آخرون جراء إطلاق نار في عدة مناطق بمدينة مونتيري عاصمة ولاية نويفو ليون شمال شرق المكسيك.