الجيش الليبي يعتقل 12 إرهابياً من مرتزقة أردوغان جنوب طرابلس

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اعتقال 12 إرهابياً من المرتزقة الذين أرسلهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر الليلة الماضية إن القوات المسلحة تقوم باستهداف مجموعات حشد المعتوه داخل معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر مكبدة إياهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إضافة إلى اعتقال 12 مرتزقاً يتبعون لهذه المجموعات.

كما نشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو للعملية داخل معسكر اليرموك.

وكان المشير حفتر أكد أمس مواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى تحرير كامل التراب الليبي من الغزاة والمستعمرين الأتراك ومرتزقتهم واصفاً رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بـ “المعتوه”.

وتعاني ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق ولا سيما في العاصمة طرابلس التي تنتشر فيها ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركى.