العثور على برلماني أوكراني مقتولاً بالرصاص في مكتبه

كييف-سانا

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو اليوم إنه تم العثور على أحد أعضاء البرلمان مقتولاً بالرصاص داخل مكتبه.

وكتب غيراشينكو على فيسبوك وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “عثر على جثة عضو البرلمان رادا فاليري دافيدينكو وبها إصابة قاتلة بطلق ناري في الرأس” مضيفاً أن الشرطة تعمل على التحقيق في جميع الأسباب المحتملة وراء مقتله”.

وفي السياق قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني زوريان شكرياك إن المحققين يعتبرون أن فرضية “الانتحار مطروحة بقوة”.

وشغل دافيدينكو منصب نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا في الفترة من أيار عام 2013 وحتى آذار 2014 وترشح كمستقل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.