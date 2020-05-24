الحوثي:نواجه عدواناً سعودياً ظالماً بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي

صنعاء-سانا

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني يواجه عدوانا سعوديا ظالما بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي داعيا في هذا الصدد للتصدي لهذا العدوان بكل قوة والتحرك على كل المستويات لمواجهته.

ونقل موقع المسيرة نت عن الحوثي قوله اليوم “يجب التحرك على المستوى العسكري لدعم الجبهات وأن تكون وتيرة التحشيد نشطة وقوية لمواجهة العدوان”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميرا كبيرا طال البنى التحتية.

من جهة أخرى حذر الحوثي من تفشي فيروس كورونا في اليمن داعيا أبناء الشعب اليمني للأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المطلوبة في الوقاية والحذر من هذا الوباء.