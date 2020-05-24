بايدن: تعامل ترامب مع كورونا من أسوأ العمليات الفاشلة في مؤسسة الرئاسة

واشنطن-سانا

أكد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن أن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا المستجد يعد إحدى أسوأ العمليات الفاشلة التي شهدتها مؤسسة الرئاسة الأمريكية عبر تاريخها بأكمله.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن بايدن قوله على صفحته الشخصية على موقع تويتر اليوم إن ترامب تجاهل تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة فيروس كورونا مشيراً إلى أن ترامب “استهان بخطورة كورونا وفشل باتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشاره”.

وفي تدوينة أخرى حمل بايدن الرئيس الأمريكي مسؤولية وفاة نحو36 ألف أمريكي بفيروس كورونا وقال “لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة لأنقذ أرواح هؤلاء الذين قتلهم وباء كورونا”.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً بالإصابات بفيروس كورونا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها مليونا و604 آلاف و879 إصابة بينها 96 ألفاً و125 وفاة.