إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية جنوب محافظة السويداء

السويداء-سانا

تمكنت فرق الإطفاء والجهات المعنية وبمؤازرة الأهالي من إخماد حريق كبير امتد داخل الجانب السوري من الحدود السورية الأردنية وطال مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة جنوب قرية العانات بأقصى ريف محافظة السويداء الجنوبي.

وأوضح العقيد زهير شروف من الدفاع المدني في السويداء أن الحريق امتد من داخل الأراضي الأردنية على الحدود السورية الأردنية باتجاه الأراضي السورية بموازاة قرية العانات والقرعة وأتى على مساحة واسعة تكسوها أعشاب يابسة قبل التمكن من إخماده على الجانب السوري بتضافر جهود فرق الإطفاء في الدفاع المدني ووحدة إطفاء صلخد وطواقم مديرية الزراعة ومؤسسة المياه بمساندة خفر الحدود وبمؤازرة كبيرة من الأهالي وآلياتهم من القرى المجاورة وذلك قبل وصوله إلى المحاصيل الزراعية في ظل اشتداد سرعة هبوب الرياح فيما كانت لا تزال النيران مشتعلة على الجانب الأردني.

وذكر رئيس بلدية صما البردان التي تتبع لها قرية العانات محمود الشوفي أن الاستعدادات وحالة التأهب التي شهدتها المنطقة من فرق الإطفاء والأهالي عند ملاحظة الحريق على الجانب الأردني من الحدود حالت دون تمدد النيران باتجاه المحاصيل الحقلية للمواطنين.

وأوضح مصدر أهلي من قرية العانات لمراسل سانا أن النيران التي امتدت داخل الأراضي السورية طالت أعشاباً يابسة حيث ساهم استنفار الأهالي من عدة قرى والجهات المعنية وفرق الإطفاء في احتواء الحريق وإخماده بأقصر وقت ممكن في ظل هبوب الرياح وكثافة الأعشاب اليابسة بالمنطقة.

وقبل خمسة أيام تمكنت فرق الإطفاء والأهالي من إخماد حريق كبير طال مساحات واسعة من الأعشاب اليابسة على الحدود الأردنية السورية امتد داخل الشريط الحدودي والأراضي السورية وألحق أضرارا بحقول الشعير جنوب بلدة ذيبين بريف محافظة السويداء الجنوبي الغربي.