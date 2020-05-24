فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 342 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة 342634 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 5372822 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و342634 حالة وفاة.

ووفقا لإحصائية جديدة نشرتها وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر رسمية تم تسجيل ما لا يقل عن خمسة ملايين و250 ألفا و658 بينها 339 ألفا و172 وفاة أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الإحصائية سجلت أوروبا القارة الأكثر تضررا مليونين و3510 إصابات و173 ألفا و186 وفاة فيما سجلت الولايات المتحدة مليونا و604 آلاف و879 إصابة بينها 96 ألفاً و125 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال شهر فيما سجل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة في أقل من ثلاثة أيام.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية باتت “بؤرة جديدة” لفيروس كورونا المستجد لافتة إلى أن الوضع في البرازيل خصوصاً “يثير القلق”.

وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 48 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أدنى معدل وفيات يومي بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين ليصل إجمالي الوفيات إلى 28678 منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد بينما سجلت 361 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 235290.

وسجلت وزارة الصحة الكندية 1127 إصابة جديدة و97 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 82892 والوفيات 6277 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المشافي انخفض بواقع 205 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 17178 مشيرة إلى نقل 30 مصاباً بحالة خطيرة إلى غرف العناية المركزة فيما انخفض عدد المصابين في العناية المركزة بنسبة 1ر2 بالمئة ليصل إلى 1665.

وفي أفغانستان قال مسؤولون في قطاع الصحة إن البلاد سجلت لغاية اليوم 9899 إصابة مؤكدة بكورونا بعد تسجيل 287 إصابة جديدة وهي القفزة الأعلى التي يتم الإعلان عنها في يوم واحد ما دفع بالسلطات إلى الدعوة لتطبيق إغلاق صارم خلال عطلة عيد الفطر وخصوصاً في العاصمة كابول.

عربياً أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و727/ إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 16513 والوفيات 735.