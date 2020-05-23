شنار: أردوغان ينتهج سياسات خطيرة تخدم الإمبريالية والصهيونية

أنقرة-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ينتهج سياسات خطيرة تخدم الأهداف الإمبريالية والصهيونية في المنطقة.

وقال شنار في مقابلة مع قناة كي ار تي تي في التركية إن السياسات التي يكون فيها الاحتلال الإسرائيلي الرابح الوحيد لا يمكن لها أن تكون قومية ووطنية بل هي تشكل خطراً على مستقبل تركيا والمنطقة عموماً مشيراً إلى أن أردوغان يصب الزيت على النار التي اشعلتها القوى الإمبريالية والصهيونية لإضعاف وتدمير سورية وليبيا والعراق واليمن.

وأضاف شنار أن النظام التركي يستمر في سياسات التدخل الخطير في سورية من خلال دعم التنظيمات الإرهابية وخاصة في إدلب لافتاً إلى أن هذا النظام لم يكتف بذلك بل قام بنقل الآلاف من الإرهابيين من سورية إلى ليبيا في الوقت الذي يدعم العديد من التنظيمات الإرهابية التي تتقاتل فيما بينها ما يسهم في استمرار الحرب هناك.

وكانت تقارير إعلامية عدة كشفت في الأشهر الماضية عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على متن الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا.