لاريجاني:يجب تعزيز دورالبرلمانات في مواجهة تحديات العالم الإسلامي

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أهمية تعزيز دور البرلمانات في دول العالم الاسلامي في مواجهة التحديات التي تعترض هذه الدول.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن لاريجاني قوله اليوم إنه في ظل الظروف الراهنة تجتاز دول العالم الاسلامي اختبارا صعبا والذي يتطلب تعزيز التعاطف والتعاون بين صفوف الأمة الإسلامية لافتاً إلى النشاط الكبير الذي تؤديه هذه البرلمانات في مواجهة التحديات ومنها أزمة كورونا.

وأعرب لاريجاني عن أمله بازدهار الحضارة الإسلامية وتألقها واعتماد الثقة والتعاطف بين المسلمين وبلورة صورة الإسلام الأصيل القائم على السلام والمحبة والتعاون والصداقة أكثر مما مضى.