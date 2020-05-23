العدوان السعودي يرتكب 51 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن واستهدفت عدداً من المناطق فيها.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 51 خرقاً جديداً بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينها تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وخمس طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.