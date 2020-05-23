سعد: ضرورة دعم المقاومة وتحصين إنجازات التحرير

بيروت-سانا

أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اللبناني أسامة سعد ضرورة تحصين إنجازات التحرير ودعم المقاومة وإنجازاتها بكل الوسائل والسبل لافتاً إلى مواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير كل الأراضي اللبنانية.

وشدد سعد في بيان بمناسبة عيد المقاومة والتحرير اليوم على أن المعركة ستستمر في مواجهة انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ولن تتوقف قبل تحرير كل ذرة تراب من لبنان المحتلة مبيناً أن عيد المقاومة والتحرير هو تاريخ كبير الأهمية في المعركة التي تخوضها المقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

وأكد سعد قدرة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه الوطنية كاملة وقال إن الاحتفال بيوم القدس العالمي يشير إلى التصميم على بقاء القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة.