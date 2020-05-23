SCS-NET
الشريط الأخباري

دورتموند يهزم فولفسبورغ في الدوري الألماني

2020-05-23

برلين-سانا

تغلب بروسيا دورتموند على مستضيفه فولفسبورغ 2-صفر اليوم ليواصل مطاردة بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

سجل الهدفين رفائيل جيريرو وأشرف حكيمي في الدقيقتين الـ 32 والـ 78 من زمن المباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن بايرن الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

واستؤنفت مباريات الدوري الألماني الأسبوع الماضي دون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

دورتموند يهزم شالكه برباعية مع استئناف الدوري الألماني

دورتموند-سانا تغلب بروسيا دورتموند على شالكه 4-صفر ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved