دورتموند يهزم فولفسبورغ في الدوري الألماني

برلين-سانا

تغلب بروسيا دورتموند على مستضيفه فولفسبورغ 2-صفر اليوم ليواصل مطاردة بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

سجل الهدفين رفائيل جيريرو وأشرف حكيمي في الدقيقتين الـ 32 والـ 78 من زمن المباراة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن بايرن الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

واستؤنفت مباريات الدوري الألماني الأسبوع الماضي دون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

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